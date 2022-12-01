24 января, 09:53
Олег Манджиев - чемпион России!
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Юный калмыцкий спортсмен – победитель соревнований по панкратиону. Турнир проходил в городе Раменское Московской области.
Юный калмыцкий спортсмен – победитель соревнований по панкратиону. Турнир проходил в городе Раменское Московской области.
Олег стал обладателем пояса мирового альянса. Победа в масштабном состязании дает ему путевку на участие в чемпионате мира, который пройдет летом в Беларуси.
Современный панкратион — это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других видов единоборств.
Фото из соцсетей администрации Целинного РМО РК.