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24 января, 10:14
Новости

Сегодня в национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация детской книги "Вратарь, или Сказочная история об Аюке, его ээдже Киште Петровне и волшебнике Айрате Втором"

Сегодня в национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация детской книги "Вратарь, или Сказочная история об Аюке, его ээдже Киште Петровне и волшебнике Айрате Втором"

Иллюстрации к ней создали калмыцкие школьники. Автор книги – член Союза российских писателей, сценарист, публицист Татьяна Лотос. Книга издана в бумажном варианте, со всеми фотографиями, обращением президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и рисунками ребят из Октябрьского района.

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