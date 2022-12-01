24 января, 10:14
Сегодня в национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится презентация детской книги "Вратарь, или Сказочная история об Аюке, его ээдже Киште Петровне и волшебнике Айрате Втором"
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Иллюстрации к ней создали калмыцкие школьники. Автор книги – член Союза российских писателей, сценарист, публицист Татьяна Лотос. Книга издана в бумажном варианте, со всеми фотографиями, обращением президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и рисунками ребят из Октябрьского района.