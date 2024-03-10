Полицейскими Калмыкии были задержаны двое местных жителей, находящихся в федеральном розыске

В минувшую субботу в Элисте полицейскими был задержан 56-летний местный житель, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, скрылся от судебных органов, и находился в федеральном розыске.

Также накануне был задержан 36-летний мужчина. В ходе разбирательства было установлено, что элистинец находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

Первый фигурант инициатору розыска, для которого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А в отношении второго мужчины была избрана мера пресечения для дальнейшей передачи инициатору розыска, сообщила пресс-служба МВД Калмыкии.