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12 марта, 08:09
Новости

Полицейскими Калмыкии были задержаны двое местных жителей, находящихся в федеральном розыске

Полицейскими Калмыкии были задержаны двое местных жителей, находящихся в федеральном розыске

В минувшую субботу в Элисте полицейскими был задержан 56-летний местный житель, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, скрылся от судебных органов, и находился в федеральном розыске.

Также накануне был задержан 36-летний мужчина. В ходе разбирательства было установлено, что элистинец находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

Первый фигурант инициатору розыска, для которого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А в отношении второго мужчины была избрана мера пресечения для дальнейшей передачи инициатору розыска, сообщила пресс-служба МВД Калмыкии.

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