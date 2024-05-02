Около 100 жителей Калмыкии старше 65 лет, проживающих в сельской местности, прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в I квартале этого года

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Почти 160 пожилым гражданам доставлены лекарства, медизделия, оказано содействие в проведении обследований. Такая помощь – одно из направлений регионального проекта «Старшее поколение» по сохранению здоровья пожилых людей.

Специалисты приезжают на дом и проводят осмотр. Маломобильных и граждан старше 65 лет, желающих пройти диспансеризацию, мобильные бригады при центрах соцобслуживания населения доставляют в медучреждения. За 4 года такие услуги были оказаны более 5000 граждан пожилого возраста.