  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 мая, 09:23
НовостиЗдравоохранение

Около 100 жителей Калмыкии старше 65 лет, проживающих в сельской местности, прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в I квартале этого года

Около 100 жителей Калмыкии старше 65 лет, проживающих в сельской местности, прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в I квартале этого года

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Почти 160 пожилым гражданам доставлены лекарства, медизделия, оказано содействие в проведении обследований. Такая помощь – одно из направлений регионального проекта «Старшее поколение» по сохранению здоровья пожилых людей.

Специалисты приезжают на дом и проводят осмотр. Маломобильных и граждан старше 65 лет, желающих пройти диспансеризацию, мобильные бригады при центрах соцобслуживания населения доставляют в медучреждения. За 4 года такие услуги были оказаны более 5000 граждан пожилого возраста.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия