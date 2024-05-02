В Калмыкии поток туристов во время Фестиваля Тюльпанов вырос в полтора раза

Об этом сообщила начальник отдела по развитию туризма Министерства культуры и туризма Калмыкии Елена Манжикова. Количество гостей республики во время мероприятий, посвященных ежегодному празднику, составило около 80 тысяч.

В их числе жители Чехии, Хорватии, Германии, Китая и других стран зарубежья. А также, в рамках фестиваля национальных театров России, степной регион посетили коллективы из Алтая, Марий-Эл, Чувашии и Башкортостана.