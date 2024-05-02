Сегодня православные Калмыкии отмечают день памяти Святого Георгия Победоносца

Он один из самых почитаемых в христианстве святых. Великомученик Георгиий Победоносец, рожденный в Ливанских горах, мученически погиб в этот день в 303-м году нашей эры, во времена великого гонения на христиан.

На протяжении многих веков он почитается в России как Небесный покровитель воинов. Его образ на коне символизирует победу над злом и изображен на гербе Первопрестольной.

А потому Орден Святого Георгия вручают тем, кто проявил исключительный героизм и личное мужество. А георгиевская лента стала символом победы в Великой Отечественной войне. памяти святого.