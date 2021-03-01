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22 марта, 10:29
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

Около 10 тысяч граждан в нашей республике привито от короновируса на сегодняшний день

Около 10 тысяч граждан в нашей республике привито от короновируса на сегодняшний день

По данным регионального минздрава, до конца месяца ожидается новое поступление препарата.

Всего в субъекты направят более 2,5 миллионов доз. Об этом сообщил в ходе видеоконференции с регионами заместитель Министра здравоохранения России Олег Гриднев. Уже вакцинировано около 6 миллионов россиян.

Напомним, что записаться на процедуру можно через порталы «Госуслуги» и «Калмдоктор». Для этого у гражданина должна быть подтверждённая запись на государственном портале. Однако если у человека нет такой записи, он может обратиться к кому-то из близких, у кого такая запись имеется. Процедура записи на прививку доступна и не занимает много времени.

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