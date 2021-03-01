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21 марта, 13:59
НовостиОбществоСпорт

Хоккейная команда "Элиста" одержала победу над ставропольским "Динамитом" со счётом 7:1

Хоккейная команда "Элиста" одержала победу над ставропольским "Динамитом" со счётом 7:1

На льду арены "Лидер" в городе Михайловск Ставропольского края проходил матч в 1/8 плей-офф Открытого первенства Ставропольского края по хоккею с шайбой среди любительских команд с участием хоккейной команды "Элиста" и ставропольского "Динамита".

В интересном и насыщеннном матче, первая шайба оказалась за ставропольчанами, однако успех закрепить не удалось - калмыцкие хоккеисты показали хорошую и слаженную игру, благодаря чему встреча завершилась со счётом 7:1.

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