Хоккейная команда "Элиста" одержала победу над ставропольским "Динамитом" со счётом 7:1

На льду арены "Лидер" в городе Михайловск Ставропольского края проходил матч в 1/8 плей-офф Открытого первенства Ставропольского края по хоккею с шайбой среди любительских команд с участием хоккейной команды "Элиста" и ставропольского "Динамита".

В интересном и насыщеннном матче, первая шайба оказалась за ставропольчанами, однако успех закрепить не удалось - калмыцкие хоккеисты показали хорошую и слаженную игру, благодаря чему встреча завершилась со счётом 7:1.