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22 марта, 10:41
НовостиОбществоСельское хозяйство

Затопление лиманов идет в штатном режиме

Затопление лиманов идет в штатном режиме

Об этом сообщается на сайте профильного министерства. В текущем году планируется затопление лиманных сенокосов на площади более 27 тысяч га.

С третьей декады января осуществляется подача воды из Чограйского водохранилища в Черноземельский магистральный канал. На данный момент вода подается со скоростью 14 куб.м/сек.

По оперативным данным отделов АПК районных муниципальных образований на текущую дату в регионе произведено затопление лиманных сенокосов на площади 4550 га, что на 971 га больше по сравнению с прошлым годом.

Затопление лиманов продолжается в штатном режиме.При условии затопления планируемой площади в 2021 году сельхозтоваропроизводители республики заготовят более 40 тысяч тонн грубых кормов.

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