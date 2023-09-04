Строительные компании из Элисты будут ремонтировать кровли многоквартирных домов в Антраците (ЛНР)

«В рамках межрегионального сотрудничества, помогаем в восстановлении жилых объектов Луганской Народной Республики. Подписаны контракты с подрядчиками на восстановление кровель трех многоквартирных домов. Ремонты будут вести строительные компании из Элисты при содействии федеральных коллег», — сообщил глава столичной администрации Шафран Тепшинов.

Фото: Шафран Тепшинов