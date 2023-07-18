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19 июля, 12:26
Новости

Одно из крупнейших хозяйств Калмыкии запустило свой собственный мерч

Одно из крупнейших хозяйств Калмыкии запустило свой собственный мерч

Племенной завод «Улан Хееч» выпустило в производство шапки для бани с фирменным логотипом хозяйства. Шапка сшита из натуральной овчины и прекрасно подойдет для посещения как сухой, так и влажной бани.

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"Шапка станет отличным подарком, а минималистичный дизайн обязательно оценят как заядлые парильщики, так и те, кто посещает сауну время от времени"- сообщает Министерство сельского хозяйства.

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