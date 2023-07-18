В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации

По версии следствия, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году администрацией Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия заключен с подрядной организацией муниципальный контракт на выполнение строительных работ по благоустройству парка дендрария в с. Троицкое Целинного района стоимостью более 6 млн. рублей.

В период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года подозреваемый, имея преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, представил заказчику акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. В результате преступных действий денежные средства в размере 1 млн. 183 тысячи рублей безосновательно перечислены в адрес подрядной организации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК России по Калмыкии