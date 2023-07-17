Прокуратура Кетченеровского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения трудового законодательства в АУ РК «Калмлес»

Установлен ряд нарушений требований трудового законодательства, а также выявлен факт сокрытия несчастного случая на производстве, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью заявителя. Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица учреждения было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования подозреваемый возместил причиненный преступлением ущерб, в содеянном раскаялся, вину в совершении преступления признал.

В настоящее время мировым судьей уголовное дело рассмотрено, вынесено постановление о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.