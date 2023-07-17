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19 июля, 11:30
НовостиПроисшествия

Прокуратура Кетченеровского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения трудового законодательства в АУ РК «Калмлес»

Прокуратура Кетченеровского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения трудового законодательства в АУ РК «Калмлес»

Установлен ряд нарушений требований трудового законодательства, а также выявлен факт сокрытия несчастного случая на производстве, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью заявителя. Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица учреждения было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования подозреваемый возместил причиненный преступлением ущерб, в содеянном раскаялся, вину в совершении преступления признал.

В настоящее время мировым судьей уголовное дело рассмотрено, вынесено постановление о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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