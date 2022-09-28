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11 ноября, 09:48
Новости

В селе Троицкое продолжаются работы по строительству станции очистки воды

В селе Троицкое продолжаются работы по строительству станции очистки воды

В селе Троицкое продолжаются работы по строительству станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения. Напомним, строительство реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Также запланировано возведение еще 3-х объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Цаган Аман Юстинского района и в селах Яшалтинского - Яшалта и Ульяновское.

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