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7 марта, 13:03
Новости

Одинокий тополь Калмыкии участвует в номинации "Место силы" крупной Всероссийской премии

Одинокий тополь Калмыкии участвует в номинации "Место силы" крупной Всероссийской премии

Отдать свой голос за памятник живой природы можно на сайте проекта "Маршрут построен".

Напомним, с одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки. Опрос завершится в апреле. После народного голосования компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выберет победителей.

Отметим, что Одинокий тополь в республике считается священным местом и занесен в национальный реестр самых возрастных деревьев России. А в 2015 году ему был присвоен статус памятника живой природы регионального значения.

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