Одинокий тополь Калмыкии участвует в номинации "Место силы" крупной Всероссийской премии

Отдать свой голос за памятник живой природы можно на сайте проекта "Маршрут построен".



Напомним, с одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки. Опрос завершится в апреле. После народного голосования компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выберет победителей.



Отметим, что Одинокий тополь в республике считается священным местом и занесен в национальный реестр самых возрастных деревьев России. А в 2015 году ему был присвоен статус памятника живой природы регионального значения.