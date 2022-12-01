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7 марта, 12:41
Новости

Что подарить на 8 марта? Самый главный вопрос в эти дни

Что подарить на 8 марта? Самый главный вопрос в эти дни

За последний год на подарки к этому празднику стали тратить на 400 рублей, меньше, бюджет на цветы напротив – вырос на 300 рублей. При этом презенты в основном преподносят россияне в возрасте до 24 лет.

Мужчины постарше предпочитают баловать женщин букетами. А 39% мужчин вовсе не собираются никого поздравлять в Международный женский день, сообщает рекрутинговый сервис.

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