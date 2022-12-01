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7 марта, 13:23
Новости

Мероприятие с участием студентов и старшеклассников, которые пробуют свои силы в творчестве прошло в Национальной библиотеке имени Амур–Санана

Мероприятие с участием студентов и старшеклассников, которые пробуют свои силы в творчестве прошло в Национальной библиотеке имени Амур–Санана

Ребята познакомились с известным поэтом Евгением Пахомовым и молодыми авторами - Номто Дорджиевым и Дорджи Джальджиреевым.

Участники обсудили любимые произведения, стихи и прозу друг друга, поделились творческими планами. А опытные литераторы рассказали о том, как начинался их путь, ответили на вопросы и дали ребятам полезные советы.

Фото: www.kalmnlib.ru

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