7 марта, 13:23
Мероприятие с участием студентов и старшеклассников, которые пробуют свои силы в творчестве прошло в Национальной библиотеке имени Амур–Санана
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Ребята познакомились с известным поэтом Евгением Пахомовым и молодыми авторами - Номто Дорджиевым и Дорджи Джальджиреевым.
Ребята познакомились с известным поэтом Евгением Пахомовым и молодыми авторами - Номто Дорджиевым и Дорджи Джальджиреевым.
Участники обсудили любимые произведения, стихи и прозу друг друга, поделились творческими планами. А опытные литераторы рассказали о том, как начинался их путь, ответили на вопросы и дали ребятам полезные советы.
Фото: www.kalmnlib.ru