Мероприятие с участием студентов и старшеклассников, которые пробуют свои силы в творчестве прошло в Национальной библиотеке имени Амур–Санана

Ребята познакомились с известным поэтом Евгением Пахомовым и молодыми авторами - Номто Дорджиевым и Дорджи Джальджиреевым.



Участники обсудили любимые произведения, стихи и прозу друг друга, поделились творческими планами. А опытные литераторы рассказали о том, как начинался их путь, ответили на вопросы и дали ребятам полезные советы.



Фото: www.kalmnlib.ru