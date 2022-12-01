13 января, 09:17
Оцифровка книжных памятников
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В Калмыкия на протяжении нескольких лет продолжается реализация регионального проекта «Цифровая культура».
В Калмыкия на протяжении нескольких лет продолжается реализация регионального проекта «Цифровая культура».
Национальная библиотека имени Амур-Санана участвует в реализации этого направления, что позволяет осуществлять перевод в цифровую форму старых, ветхих книг.
Электронные копии уже 200 изданий размещаются в открытом доступе на платформе книгохранилища.