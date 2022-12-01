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13 января, 09:17
Новости

Оцифровка книжных памятников

Оцифровка книжных памятников

В Калмыкия на протяжении нескольких лет продолжается реализация регионального проекта «Цифровая культура».

Национальная библиотека имени Амур-Санана участвует в реализации этого направления, что позволяет осуществлять перевод в цифровую форму старых, ветхих книг.

Электронные копии уже 200 изданий размещаются в открытом доступе на платформе книгохранилища.

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