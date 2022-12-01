Оцифровка книжных памятников

В Калмыкия на протяжении нескольких лет продолжается реализация регионального проекта «Цифровая культура».



Национальная библиотека имени Амур-Санана участвует в реализации этого направления, что позволяет осуществлять перевод в цифровую форму старых, ветхих книг.



Электронные копии уже 200 изданий размещаются в открытом доступе на платформе книгохранилища.