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13 января, 09:22
Новости

Военные корреспонденты ВГТРК стали лауреатами Премии Правительства РФ в области СМИ

Военные корреспонденты ВГТРК стали лауреатами Премии Правительства РФ в области СМИ

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора - руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов поздравил коллег: "С огромной радостью и гордостью я поздравляю всех награжденных, они своей самоотверженной работой в невероятно сложных условиях, часто рискуя жизнью, совершают настоящий гражданский подвиг, доносят достоверную, оперативную информацию с переднего края борьбы до всего мира. Огромное спасибо нашим бойцам информационного фронта за их тяжелейшую, но очень нужную работу, за их высокий профессионализм, патриотизм и гражданскую позицию!".

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