Сегодня – День российской печати

13 января 1703 года впервые вышел в свет номер отечественной газеты «Ведомости». Издание было учреждено Петром 1. Профессиональный праздник сегодня в Калмыкии отмечают сотрудники более 20 печатных и электронных средств массовой информации.



Журналисты республики продолжают лучшие традиции своих предшественников, ежедневно рассказывая о событиях в общественной, социально-экономической и культурной жизни. А первый выпуск национальной газеты «Ойратские известия» вышел 15 ноября 1917 года.