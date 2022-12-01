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13 января, 08:59
Новости

Сегодня – День российской печати

Сегодня – День российской печати

13 января 1703 года впервые вышел в свет номер отечественной газеты «Ведомости». Издание было учреждено Петром 1. Профессиональный праздник сегодня в Калмыкии отмечают сотрудники более 20 печатных и электронных средств массовой информации.

Журналисты республики продолжают лучшие традиции своих предшественников, ежедневно рассказывая о событиях в общественной, социально-экономической и культурной жизни. А первый выпуск национальной газеты «Ойратские известия» вышел 15 ноября 1917 года. 

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