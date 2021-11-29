Очир Босхомджиев - обладатель Кубка России по Бочче

Сегодня в городе Алексин Тульской области завершились всероссийские соревнования. В них приняли участие 69 спортсменов из 21 региона страны.



Напомним, Очир тренируется под руководством тренера Елена Бурлаковой.

Стоит отметить, что юноша уже становился двукратным обладателем Кубка России в 2019 году.

