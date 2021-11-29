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24 декабря, 16:42
НовостиБлаготворительность

«Твори добро!». В рамках благотворительной акции передали подарки восьмерым мамам из Элисты и Целинного района

«Твори добро!». В рамках благотворительной акции передали подарки восьмерым мамам из Элисты и Целинного района

Сладости, подарочные сертификаты на приобретение одежды, посещение стоматологических клиник, получение образовательных услуг от общественных, религиозных, коммерческих организаций передали сотрудники Региональной службы судебных приставов семьям, в которых воспитываются более двух детей, чьи папы не выполняют свои обязанности. Ребята также смогут посещать тренировки  по кикбоксингу, футболу, гимнастике. Благотворительная акция проводится в одиннадцатый раз.

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