«Твори добро!». В рамках благотворительной акции передали подарки восьмерым мамам из Элисты и Целинного района

Сладости, подарочные сертификаты на приобретение одежды, посещение стоматологических клиник, получение образовательных услуг от общественных, религиозных, коммерческих организаций передали сотрудники Региональной службы судебных приставов семьям, в которых воспитываются более двух детей, чьи папы не выполняют свои обязанности. Ребята также смогут посещать тренировки по кикбоксингу, футболу, гимнастике. Благотворительная акция проводится в одиннадцатый раз.