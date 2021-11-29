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24 декабря, 16:05
НовостиСельское хозяйство

В Управлении ветеринарии республики подвели итоги деятельности за год

В Управлении ветеринарии республики подвели итоги деятельности за год

 Как было озвучено, проведено более 3 миллионов исследований животных на инфекционные заболевания. Отмечено снижение количества случаев передачи бруцеллеза людям. Число неблагополучных по бешенству животных пунктов, по сравнению с прошлым годом, не увеличилось.

 А что касается вакцинации, то специалисты регулярно проводят обход дворов и прививают поголовье. Обстановка в регионе благополучная, заверяют сотрудники ведомства. Ветеринарно-профилактические мероприятия проведены в полном объеме. Также начальник управления Виктор Санджиев затронул тему строительства приюта для бездомных кошек и собак.

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