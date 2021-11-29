В Управлении ветеринарии республики подвели итоги деятельности за год

Как было озвучено, проведено более 3 миллионов исследований животных на инфекционные заболевания. Отмечено снижение количества случаев передачи бруцеллеза людям. Число неблагополучных по бешенству животных пунктов, по сравнению с прошлым годом, не увеличилось.

А что касается вакцинации, то специалисты регулярно проводят обход дворов и прививают поголовье. Обстановка в регионе благополучная, заверяют сотрудники ведомства. Ветеринарно-профилактические мероприятия проведены в полном объеме. Также начальник управления Виктор Санджиев затронул тему строительства приюта для бездомных кошек и собак.