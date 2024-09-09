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11 сентября, 10:28
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Очередными кадрами поделились сотрудники заповедника Черные земли

Очередными кадрами поделились сотрудники заповедника Черные земли

"Колодец Савха-худук – одно из самых посещаемых фотографами и туристами локаций в федеральном заказнике «Меклетинский». Рельеф местности и мозаичность окружающего ландшафта создают в округе прекрасные условия для обитания многих видов диких животных, венчает которые источник воды. Здесь нельзя угадать заранее, кто именно посетит водопой в вашем присутствии… за исключением, разумеется, сайгаков."- сообщили в пресс-службе заказника.

Видео: Заповедник "Черные земли"

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