Очередными кадрами поделились сотрудники заповедника Черные земли

"Колодец Савха-худук – одно из самых посещаемых фотографами и туристами локаций в федеральном заказнике «Меклетинский». Рельеф местности и мозаичность окружающего ландшафта создают в округе прекрасные условия для обитания многих видов диких животных, венчает которые источник воды. Здесь нельзя угадать заранее, кто именно посетит водопой в вашем присутствии… за исключением, разумеется, сайгаков."- сообщили в пресс-службе заказника.

Видео: Заповедник "Черные земли"