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11 сентября, 12:42
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Иммунизация против гриппа началась сегодня в поселке Яшкуль

Иммунизация против гриппа началась сегодня в поселке Яшкуль

Там работает мобильный комплекс. И сегодня главный санитарный врач республики Джангар Санджиев и внештатный инфекционист регионального Минздрава Лариса Имкенова в режиме онлайн рассказали про вакцинацию от гриппа.

Напомним, что в медицинские учреждения доставлена первая партия препарата отечественного производства. В период прививочной компании, запланировано охватить 60% населения – это более 150 тыс. человек.

По словам специалистов, с учетом сезонного обострения заболевания необходимо предпринять необходимые профилактические мероприятия. Вакцинация, в первую очередь.

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