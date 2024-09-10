Иммунизация против гриппа началась сегодня в поселке Яшкуль

Там работает мобильный комплекс. И сегодня главный санитарный врач республики Джангар Санджиев и внештатный инфекционист регионального Минздрава Лариса Имкенова в режиме онлайн рассказали про вакцинацию от гриппа.

Напомним, что в медицинские учреждения доставлена первая партия препарата отечественного производства. В период прививочной компании, запланировано охватить 60% населения – это более 150 тыс. человек.

По словам специалистов, с учетом сезонного обострения заболевания необходимо предпринять необходимые профилактические мероприятия. Вакцинация, в первую очередь.