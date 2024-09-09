Сегодня в Иркутске официальное открытие 11-го Всероссийского фестиваля "Человек и вера"
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188 работ из 75 городов России вошли в конкурсную программу. Лучших из лучших теперь определит жюри. Среди них и радиопередача нашей коллеги Цаган Шурунговой. Она представлена в номинации «Лучший радиопроект».
Ведущая программы рассказала о символе веры, которая сохранилась в сердцах людей, помогла им пережить годы войны, ссылки и возродить республику. Речь идет о возведении хурула в п. Цаган – Нур и о возвращении двух святынь – божеств Зеленой и Белой Тары из древнего хурула.
В столице Прибайкалья находится наш коллега, звукорежиссер службы радиовещания Дмитрий Арлтанов.
И вот что он нам передал.