Сегодня в Иркутске официальное открытие 11-го Всероссийского фестиваля "Человек и вера"

188 работ из 75 городов России вошли в конкурсную программу. Лучших из лучших теперь определит жюри. Среди них и радиопередача нашей коллеги Цаган Шурунговой. Она представлена в номинации «Лучший радиопроект».

Ведущая программы рассказала о символе веры, которая сохранилась в сердцах людей, помогла им пережить годы войны, ссылки и возродить республику. Речь идет о возведении хурула в п. Цаган – Нур и о возвращении двух святынь – божеств Зеленой и Белой Тары из древнего хурула.

В столице Прибайкалья находится наш коллега, звукорежиссер службы радиовещания Дмитрий Арлтанов.

И вот что он нам передал.