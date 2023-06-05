Очередную заметку о природе разместили специалисты заповедника «Чёрные земли»

Весной перед отелом, когда самки сайгаков собираются вместе в большие скопления, чтобы произвести на свет новое поколение сайгачат, большинство самцов-рогалей отделяются, образуя чисто мужские компании. Количество их в таких группах разнится от нескольких особей до тысяч.

А общее количество сайгаков Северо-Западного Прикаспия насчитывает не менее 18 тыс., тогда как в 2015-м – всего около 3,5 тыс. особей. По мнению специалистов, это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом и предполагать дальнейший рост численности популяции.