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7 июня, 14:55
Новости

Очередную заметку о природе разместили специалисты заповедника «Чёрные земли»

Очередную заметку о природе разместили специалисты заповедника «Чёрные земли»

Весной перед отелом, когда самки сайгаков собираются вместе в большие скопления, чтобы произвести на свет новое поколение сайгачат, большинство самцов-рогалей отделяются, образуя чисто мужские компании. Количество их в таких группах разнится от нескольких особей до тысяч.

А общее количество сайгаков Северо-Западного Прикаспия насчитывает не менее 18 тыс., тогда как в 2015-м – всего около 3,5 тыс. особей. По мнению специалистов, это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом и предполагать дальнейший рост численности популяции.

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