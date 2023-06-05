7 июня, 14:40
Нацоркестр под руководством Савра Катаева выступит в Московской консерватории
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«Песнь великой степи» – концертная программа, которую подготовил прославленный коллектив для слушателей. Гости вечера смогут насладиться слиянием академического, фольклорного начал, звучанием этнических инструментов: домбры, морин хуура, ятхи, а также ойрат-монгольскими - дунг, хуучр.
Со сцены прозвучат калмыцкие народные песни, произведения монгольских и калмыцких композиторов. Концерт проводится в рамках 21го международного фестиваля «Вселенная звука».