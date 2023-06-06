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8 июня, 08:51
Новости

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники

Многих ждут заслуженные награды. Их сегодня вручат на торжественном мероприятии, которое состоится в Элисте. Они оказывают помощь инвалидам, пенсионерам, тем, кто нуждается в их поддержке. Для многих из них такая работа становится делом жизни. Ведь нередко соцработник становится единственной опорой для одиноких людей, заменяет им родных и близких.

Об этом подробнее мы расскажем в нашем дневном выпуске.

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