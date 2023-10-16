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17 октября, 18:12
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Уже в нынешнем году начнутся стажировки калмыцких студентов и преподавателей в крупнейшем университете Центральной Азии

Уже в нынешнем году начнутся стажировки калмыцких студентов и преподавателей в крупнейшем университете Центральной Азии

Об этом сегодня сообщил ректор Бадма Салаев. Планируется, что это станет возможным по программе обмена между опорным ВУЗом Калмыкии и Ташкентским экономическим университетом. Речь идёт об организации стажировок и касается сельскохозяйственной отрасли, туристической и деловой сфер двух государств.

«А в новом учебном году в рамках реализации сетевого взаимодействия начнем обучение студентов по программе «3+1». Также узбекская сторона готова предоставить студентам КалмГУ направления «Туризм» прохождение практики в Узбекистане - древнем торговом узле на Великом шелковом пути между Китаем и Средиземноморьем», продолжил Салаев.

Договоренности об этом достигнуты в ходе встречи в Ташкенте двух руководителей высших учебных заведений.

Фото: Бадма Катинович Салаев

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