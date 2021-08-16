Роспотребнадзор проведет проверку проб воздуха в Лагани

Сегодня специалисты Лаганского отделения Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на предмет выявления предельно допустимой концентрации вредных веществ. Заявка поступила от муниципалитета.

Напомним, накануне город «затянуло» дымом, в воздухе ощущался сильный запах гари. Как оказалось, причина - возгорание в камышовой зоне. Хронология событий - в материале Зои Бармагнановой

По данным МЧС, первая термоточка была зафиксирована накануне в полдень в 11 километрах восточнее села Красинское. Улицы населенного пункта сразу же заволокло едким дымом. Сотрудники ГИМС провели мониторинг ситуации на воде. Обследовали местность и на суше. Оказалось, что возгорание происходит в прибрежной зоне.

Как отмечают в ведомстве, ситуация осложнилась тем, что наземный подъезд техники для тушения камышовой растительности, в связи с болотистой местностью побережья Каспийского моря, - невозможен. Потому, к двум часам дня отмечены были уже пять термоточек. Распространению дыма и гари способствовал и сильный ветер. Местами он достигал 18 метров в секунду. Было проведено оперативное совещание. Руководству района сотрудники МЧС доложили последнюю обстановку по задымлению.

Задымленность сейчас сохраняется, так как ветер ослаб незначительно. Но угрозы распространения огня нет, заверили в региональном управлении МЧС. Тем не менее, населению рекомендовано по возможности воздержаться от выхода на улицу.