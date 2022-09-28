Школьники примут участие в республиканском конкурсе, посвященном исторической памяти о героическом подвиге строителей железной дороги Астрахань–Кизляр в годы Великой Отечественной войны

Конкурс "Дорога жизни" проводится в два этапа: муниципальный и региональный. Работы принимают в двух номинациях: исследовательские работы о жителях Калмыкии и других регионов, внесших свой вклад в строительство дороги, и творческие работы.



Заявки могут подать ученики 7 и 11 классов и студенты средних профессиональных учебных заведений до 16 декабря.



Фото взято в свободном доступе.