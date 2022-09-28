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7 ноября, 10:13
Новости

Школьники примут участие в республиканском конкурсе, посвященном исторической памяти о героическом подвиге строителей железной дороги Астрахань–Кизляр в годы Великой Отечественной войны

Школьники примут участие в республиканском конкурсе, посвященном исторической памяти о героическом подвиге строителей железной дороги Астрахань–Кизляр в годы Великой Отечественной войны
Конкурс "Дорога жизни" проводится в два этапа: муниципальный и региональный. Работы принимают в двух номинациях: исследовательские работы о жителях Калмыкии и других регионов, внесших свой вклад в строительство дороги, и творческие работы.

Заявки могут подать ученики 7 и 11 классов и студенты средних профессиональных учебных заведений до 16 декабря.

Фото взято в свободном доступе.
 
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