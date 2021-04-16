Очаги саранчовых выявлены в трех районах Калмыкии

Там сейчас работают специалисты управления Россельхозцентра. Фермеры приобретают пестициды и ведут санобработку. Один из очагов заселения вредителями на площади более 250 гектаров отмечается в Ики-Бурульском РМО. Начиная с июня, насекомые уже могут встать на крыло. А это значит, что земледельцы могут лишиться урожая.

С помощью сачков специалист Ики-Бурульского участка регионального Россельхозцентра Татьяна Лиджиева вылавливает еще малоподвижную мароккскую саранчу. Необходимо определить ее возраст и составить прогнозы распространения. Специалисты фитонадзора говорят, что насекомых-вредителей необходимо уничтожать на первой стадии – в состоянии личинок. Взрослая самка делает до 4 кубышек, в каждой из которых около 40 яиц.

Саранча угрожает не только пастбищным угодьям, но и посевам. У главы КФХ Михаила Тосунова под угрозой почти полторы тысячи гектаров зерновых культур. Фермер уже начал обработку полей инсектицидами. Их приобретение и сама санобработка ведутся, в основном, за счет средств сельхозтоваропроизводителей.

Как отметили в районном ведомстве, всем заинтересованным лицам направлены рекомендации по мерам борьбы с прожорливыми насекомыми. Закуплено и хранится на складах почти 5 тонн ядохимикатов. Один литр пестицидов обходится растениеводам в сумму от 3 до 6 тысяч рублей.

Специалисты регионального Россельхозцентра совместно с органами АПК в эти дни проводят обследование территорий. Очаги заселения саранчовыми локализовать необходимо оперативно.

Чтобы спасти урожай ежегодно фермеры ведут борьбу с саранчовыми и с земли, и с воздуха. Пока очаги обнаружены в Ики-Бурульском, Яшкульском и Черноземельском районах. Там уже ведутся обработки зараженных участков. А вот теплые майские дни только способствуют интенсивному размножению вредителей.

Так, в Яшкульском районе личинки мароккской саранчи вышли еще в начале мая. Фитосанитарную ситуацию и меры борьбы с вредителями с главами районов обсудил профильный министр Максим Менкнасунов. На борьбу с насекомыми в текущем году заложено 12 миллионов рублей.

Специалисты Россельхозцентра опасаются, что может повторится прошлогодняя ситуация: полчища насекомых опустошили сельхозугодия многих фермеров. Влияет и погода. Она уже почти летняя. А жаркий климат способствует быстрому размножению и раннему окрылению вредителей.