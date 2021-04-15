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16 мая, 15:26
НовостиСтроительствоСпорт

Стадион «Восточный» вновь открыт для всех желающих после реконструкции

Стадион «Восточный» вновь открыт для всех желающих после реконструкции

Здесь всегда многолюдно, особенно сейчас, когда погода, по-настоящему, летняя. Обустроены футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажеры.

Напомним,стадион был отремонтирован в рамках Федерального проекта «Спорт-норма жизни». За многие годы впервые были проведены работы по благоустройству. Сейчас здесь проводят занятия по физкультуре две школы. Многие жители города проводят здесь свой досуг.

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