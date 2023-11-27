Уже в ближайшую суботу в Элисте состоится Открытый Межрегиональный турнир по дзюдо "КУБОК КАЛМЫКИИ"
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В соревнованиях примут участие юноши и девушки от 10 до 13 лет. из Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Чечни. А накануне в подмосковных Люберцах прошёл очередной турнир детской лиги ЛокоДзюдо среди юношей и девушек до 13лет и до 11 лет.
Калмыцкие дзюдоисты снова оказались лучшими. Насан Харлашкеев и Магомед Шайхилов завоевали первые места, а Мусагаджи Исрапилов взял бронзу.
Об этом сообщается в официальной группе региональной федерации дзюдо.