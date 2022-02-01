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3 марта, 09:25
НовостиПолитика

«Объясняем.рф» - портал для борьбы с фейк-новостями

«Объясняем.рф» - портал для борьбы с фейк-новостями

Его запустило Федеральное Правительство, для того, чтобы не допустить дезинформацию среди населения.

На сайте можно узнать о мерах, предпринимаемых для смягчения последствий от санкций, полезную информацию для беженцев из Донбасса и разоблачения популярных фейков из соцсетей.

Там же размещены ответы на самые актуальные вопросы по всем сферам, которые собраны из соцсетей в каждом регионе страны. Работает обратная связь. В работу вовлечены все министерства и ведомства.

«На сайте будет размещаться только проверенная информация и официальные заявления, за которые руководители ведомств несут ответственность», – отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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