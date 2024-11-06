О важности взаимодействия в воспитании детей

Гиляна Музраева - старший преподаватель кафедры Калмыцкого института повышения квалификации приняла участие в семинаре-совещании по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Программа семинара была сфокусирована на разработке эффективной модели межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с актуальными задачами обновления законодательства в данной сфере. Участники семинара рассматривали различные аспекты профилактической работы и вопросы межведомственного взаимодействия.

Одним из значимых моментов стало знакомство с результатами мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи, проведенного «Институтом изучения детства, семьи и воспитания».

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия