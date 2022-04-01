  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 мая, 15:12
НовостиСобытиеОбразование

Обучающиеся выпускных классов получат ответы на самые актуальные вопросы о проведении экзаменов в этом году

Обучающиеся выпускных классов получат ответы на самые актуальные вопросы о проведении экзаменов в этом году

19 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев провел прямой эфир по этой тем, акцентировав внимание на: процедуру проведения ЕГЭ, дополнительные периоды, содержание экзаменационных материалов, процедуру апелляции и пересдачи. Трансляция будет вестись в прямом эфире в 11:00 мск на странице сообщества Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото взято на странице профильного ведомства

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия