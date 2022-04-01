11 мая, 15:12
Обучающиеся выпускных классов получат ответы на самые актуальные вопросы о проведении экзаменов в этом году
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19 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев провел прямой эфир по этой тем, акцентировав внимание на: процедуру проведения ЕГЭ, дополнительные периоды, содержание экзаменационных материалов, процедуру апелляции и пересдачи. Трансляция будет вестись в прямом эфире в 11:00 мск на странице сообщества Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
Фото взято на странице профильного ведомства