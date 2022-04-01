Калмыкия отметила священный для всех россиян праздник – День Великой Победы

Он занимает особое место в сердцах миллионов жителей многонациональной страны. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная. И в каждой есть свой Герой. Память о воинах – победителях, о тех, кто мужественно сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения.



Сейчас это единение дает всем силы противостоять любым угрозам. Это продемонстрировали сегодня жители Калмыкии. Наши корреспонденты работали на всех праздничных площадках. Рассказывает Батыр Шобгоров.

Главными событиями дня стали торжественный митинг в парке Победы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и акция Бессмертный полк. Флаги, плакаты, георгиевские ленты. Почтить память воинов победы и возложить цветы к мемориальному комплексу героев Гражданской и Великой Отечественной войны собрались тысячи элистинцев и гостей столицы.

Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. И возложили венки и цветы к вечному огню.

Главная цель акции Бессмертный полк - сохранить благодарную память о тех, кто принес нам эту победу. И у потомков есть возможность выразить признательность за Великую Победу и мирное небо над головой, им солдатам Победы, которые как столетний Тимофей Яковвлевич Кутыгин умееют пошутить и сплясать, как Петр Леонтьевич Леонтьев.

Торжественное шествие колонны «Бессмертного полка» возглавил Глава республики Бату Хасиков, который нес портрет своего деда, как и студент КалмГУ Мердан Хамраев.

Наверно, все обратили внимание на колонну университета, которая была ярко и красочно оформлена.

В руках учащегося Элистинской классической гимназии Артура Манджиева портрет ее выпускника – майора Андрея Кунакова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.