У молодежи Калмыкии будет возможность развивать киноиндустрию республики и в следующем году

Об этом было сказано сегодня в рамках стратегической сессии, в открытии которой приняли участие Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, председатель Правительства региона Юрий Зайцев, депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев.

Руководитель региона отметил важность развития киноиндустрии среди молодежи: «У нас в Калмыкии очень много талантливых, креативных ребят. Многие в будущем могут стать успешными режиссерами, сценаристами, и, окунувшись в мир кино, проявят себя лучшим образом. Хочу поблагодарить Правительство Калмыкии за помощь организаторам и Эллу Манджиеву, что собрала нас здесь и проводит такие важные встречи и сессии».

Наставниками на сессии выступили заведующий кафедрой продюсерства Российской академии музыки имени Гнесиных Олег Иванов, автор теории креативно-инновационных пространств Иван Карпушкин, а также режиссер и сценарист Элла Манжеева.

В рамках проекта в течение года будут проведены сценарная лаборатория и детские киношколы. Участники получат теоретический и практический опыт написания сценария, создания кинофильмов и доступ к профессиональному киносообществу. В ходе сессии планируется работа тематических групп, а также будут представлены проекты участников на тему креативных индустрий.

Стратегическая сессия - специальный образовательный проект Национального фонда «Наследие Бумбы» и школы креативных индустрий «Creative in School» при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия.