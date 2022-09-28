Общий индекс киберграмотности населения составил 48,2 пункта из 100 возможных

Минцифры России проверило знания россиян из восьмидесяти субъектов, респондентов от 13 до 65 лет и старше, об актуальных киберугрозах и способах защиты от них.



По данным ведомства, наиболее высокие значения индекса киберграмотности отличают жителей России в возрасте от 25 до 34 лет, с увеличением возраста значение индекса постепенно снижается. В целом для россиян характерен относительно невысокий уровень осведомленности о киберугрозах: 41% опрошенных не смогли назвать ни одной из них. В числе самых известных оказались компьютерные вирусы (20%), взлом аккаунтов (19%) и телефонное мошенничество (16%).



Респонденты юного возраста, с 13 до 17 лет, лучше всего осведомлены об угрозах взлома социальных сетей (36%) и мошенничества (22%).