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22 ноября, 12:56
Новости

Общий индекс киберграмотности населения составил 48,2 пункта из 100 возможных

Общий индекс киберграмотности населения составил 48,2 пункта из 100 возможных

Минцифры России проверило знания россиян из восьмидесяти субъектов, респондентов от 13 до 65 лет и старше, об актуальных киберугрозах и способах защиты от них.

По данным ведомства, наиболее высокие значения индекса киберграмотности отличают жителей России в возрасте от 25 до 34 лет, с увеличением возраста значение индекса постепенно снижается. В целом для россиян характерен относительно невысокий уровень осведомленности о киберугрозах: 41% опрошенных не смогли назвать ни одной из них. В числе самых известных оказались компьютерные вирусы (20%), взлом аккаунтов (19%) и телефонное мошенничество (16%).

Респонденты юного возраста, с 13 до 17 лет, лучше всего осведомлены об угрозах взлома социальных сетей (36%) и мошенничества (22%).

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