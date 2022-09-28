Единую форму в школах поддерживают 4 из 10 родителей Калмыкии

Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения Калмыкии, в том числе родители школьников, выявили следующие показатели.



Школьную форму как таковую поддерживают 6 из 10 жителей Калмыкии: 39% считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей стране, еще 22% — за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школ. 3 из 10 горожан считают, что школьная форма совсем не нужна. Причем чаще всего такой точки зрения придерживаются респонденты моложе 34 лет (37%). Число сторонников единого общероссийского стандарта школьной одежды растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.



Родители учеников среднего звена данную идею поддерживают активнее родителей младше- и старшеклассников. Кроме того, отцы выступают за единую школьную форму чаще матерей (43 и 29% соответственно).