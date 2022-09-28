22 ноября, 13:25
Приемных детей будут зачислять в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами в приоритетном порядке
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Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс РФ и в закон об образовании.
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс РФ и в закон об образовании.
Напомним, что ранее законодательство предоставляло преимущественное право приема в детский сад или начальную школу только ребенку, родной брат или сестра которого уже посещают это учреждение.
Фото взято в свободном доступе.