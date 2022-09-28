Приемных детей будут зачислять в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами в приоритетном порядке

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс РФ и в закон об образовании.



Напомним, что ранее законодательство предоставляло преимущественное право приема в детский сад или начальную школу только ребенку, родной брат или сестра которого уже посещают это учреждение.



Фото взято в свободном доступе.