22 ноября, 16:58
 11 °C
62,12
60,74
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 ноября, 13:25
Новости

Приемных детей будут зачислять в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами в приоритетном порядке

Приемных детей будут зачислять в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами в приоритетном порядке

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс РФ и в закон об образовании.

Напомним, что ранее законодательство предоставляло преимущественное право приема в детский сад или начальную школу только ребенку, родной брат или сестра которого уже посещают это учреждение.

Фото взято в свободном доступе.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия