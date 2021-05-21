8 единиц спецтехники получило сегодня лесное хозяйство республики

Транспорт и инвентарь приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Это часть Нацпроекта «Экология». На эти цели предусмотрены из федерального бюджета около 25 миллионов рублей.

Новая техника полноприводная и оснащена всем необходимым оборудованием, говорит механизатор Юрий Немушев. Рассказывает, что всю молодость отработал на минитракторе Т-25 советского производства. Вспоминает, что выполняли план с трудом - спецмашина постоянно ломалась, запчастей не хватало. Другое дело – трудиться за баранкой современного трактора стоимостью более полутора миллионов рублей.

Все автомобили отечественные, заказаны на российских заводах. Такая техника позволит более мобильно выполнять работу. Это существенная помощь региону со стороны Федерального центра, говорит директор организации Андрей Быстров. Приобрели их благодаря Нацпроекту «Экология». Закупили лесопожарный бульдозер на сумму свыше 8 миллионов рублей, 7 лесохозяйственных тракторов обошлись в почти 11 миллионов. Ожидается поставка еще 5 единиц оборудования. Уже на боевом дежурстве в районах, плуги, культиваторы и плоскорезы. Как отметили в автономном управлении «Калмлес» новая лесопожарная техника, безусловно, поможет в работе и позволит сократить время обнаружения и ликвидации природных пожаров.

Эксплуатируемый в лесхозах и лесничествах автопарк износился почти до крайности и говорить об эффективности ее использования в борьбе с огненной стихией не приходится, отмечают специалисты. В ближайшие несколько лет модернизация продолжится. Нацпроект рассчитан до 2024 года. «В лесохозяйственных организациях техника должна быть обновлена стопроцентно», заявили в региональном профильном ведомстве.

Новая спецтехника помогает сегодня и в борьбе с опустыниванием. По данным Всероссийского научно-исследовательского Агролесомелиоративного института, процессом опустынивания охвачено почти 4,5 миллиона гектаров, а это 58 процентов территории Калмыкии. Об этом говорил и в ходе поездки в Элисту в феврале этого года Премьер- министр России Михаил Мишустин. На самом высоком уровне озабочены проблемами деградации и разрушения почв, в результате длительной засухи. По его поручению, новый Центр будет иметь межрегиональное значение, и местом для его создания Волгоград выбран неслучайно. Именно здесь собраны высококвалифицированные специалисты и выработана сильная научная база.