С начала этого года в сфере оборота оружия в Калмыкии выявлено более 300 административных правонарушений

Причем его владельцы привлекались по различным статьям. Спецмагазины - также под контролем управления Росгвардии. Его сотрудники провели очередной рейд.

Сотрудники управления проверили, соответствует ли номер оружия данным в документе. Говорят, порой, в коробке может оказаться и единица другого образца. Ознакомились, как ведется книга учета и продаж. Особое внимание уделено помещению для хранения оружий. В магазине нарушений не выявлено. По данным владельца, в год около ста человек приобретают здесь оружие. В основном, в целях самообороны и для охоты. За покупкой штучного товара приходят, как правило, люди старше 25 лет. Но, если у них на руках нет лицензии, то мы не имеем права даже дать подержать, говорит БаатрУбушиев.

А Церену Гинцикову - 19 лет. Присматривает оружие для охоты. Но только от продавца узнал, что Госдума ужесточает контроль. Церен знает, что прежде, чем приобрести гладкоствольное ружье, надо пройти ряд процедур, в том числе обучение. А это требует времени и, наверняка, затрат. За этот период новый закон может вступить в силу, рассуждает молодой человек.

Между тем, на учете отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Элисте, Целинному и Ики-Бурульскому районам состоят более 4 тысяч владельцев огнестрельного оружия, которые на руках имеют около семи тысяч единиц.

Есть в этом списке и те, кто допустил нарушения. А всего их с начала года выявлено свыше трехсот. Были случаи, когда на момент проверки ружье находилось под диваном, а не в специальном сейфе, как того требует закон.

Оружие можно использовать только для тех целей, которые указаны в разрешительных документах. После нападения на казанскую гимназию депутатами Госдумы рассматривается законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензии. Известно, что подозреваемый купил дробовик в обычном оружейном магазине.