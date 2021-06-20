Сегодня в Калмыкию прибыли участники масштабной водной экспедиции «Россия с Севера на Юг»

Это проект, организованный Русским географическим обществом. Никогда еще ранее никто не проходил группой на байдарке путь от рек Мурманскойо области до границ Азербайджана. Большая часть маршрута пройдена в рамках первого этапа.

Сегодня – 14-й день второго. Участников приветствовали в Цаган-Амане. В числе встречающих и наша съемочная группа.

Об уникальном проекте - в нашем материале.