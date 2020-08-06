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11 августа, 11:31
НовостиCOVID-19Общество

Обезопасить себя, сделав прививку от коронавируса, можно и в выходные дни

Обезопасить себя, сделав прививку от коронавируса, можно и в выходные дни

Каждое воскресенье в Городской поликлинике работает дежурный кабинет с 8 утра до 15 часов дня. Предварительная запись не требуется. По данным Роспотребнадзора, на сегодня свыше 60 процентов составляет иммунная прослойка, в которую входят и привитые взрослые жители, и переболевшие. 

 Таким образом, примерно половина от необходимого плана иммунизации уже достигнута. Для коллективной защиты нужно охватить вакцинацией около ста тысяч представителей взрослого населения. 

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