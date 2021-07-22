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11 августа, 10:48
Новости

Городские «маршрутки» сегодня не вышли на линию

Городские «маршрутки» сегодня не вышли на линию

Сотни элистинцев не смогли вовремя прибыть на работу. Сами частные перевозчики называют этот шаг забастовкой и связывают ее с резким скачком цены на сжиженное углеводородное топливо, которое произошло вчера.

Если утром цена за литр составляла 31,5 , то к вечеру поднялась до 36 рублей. Антимонопольная служба запросила сведения у предпринимателей о причинах.

Что же касается перевозчиков, то они готовы вновь выйти на линию, как только городская администрация поднимет стоимость проезда. С этой просьбой они обратились в мэрию. А пока элистинцы часами стоят на остановках в ожидании муниципальных автобусов.

В вечернем информационном выпуске расскажем  о ситуации подробнее

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