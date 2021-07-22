Сегодня - последний день приема согласий на зачисление в КалмГУ

Его можно подавать только после того, как на сайте опубликуют конкурсные списки претендентов на получение звания студента. Это фамилии абитуриентов, сдавших документы на поступление вместе с полученными баллами по ЕГЭ.

Этот реестр даёт возможность оценить свои шансы на поступление. Подтвердить желание учиться в КалмГУ необходимо. Иначе, даже с высокими результатами не примут. Новое правило распространяется по всей стране.