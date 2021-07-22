11 августа, 11:31
 36 °C
86,36
73,6
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 августа, 12:43
НовостиОбразование

Сегодня - последний день приема согласий на зачисление в КалмГУ

Сегодня - последний день приема согласий на зачисление в КалмГУ

Его можно подавать только после того, как на сайте опубликуют конкурсные списки претендентов на получение звания студента. Это фамилии абитуриентов, сдавших документы на поступление вместе с полученными баллами по ЕГЭ. 

Этот реестр даёт возможность оценить свои шансы на поступление. Подтвердить желание учиться в КалмГУ необходимо. Иначе, даже с высокими результатами не примут. Новое правило распространяется по всей стране. 

 

 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия