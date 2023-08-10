15 августа, 10:14
Государственный ансамбль «Тюльпанчик» им.Толкачева посетили артшколу «5!6!7!8!»
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Мероприятие состоялось на площадке международного детского культурного форума в Москве. Солисты коллектива побывали на мастер-классах хореографов. Одним из наставников был заслуженный артист РФ Рамиль Мехдиев. Он научил ребят элементам народного танца, рассказал о значении харизмы, исполнительского мастерства, музыки и костюмов.
Фото: Государственный детский ансамбль "Тюльпанчик"