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15 августа, 10:14
Новости

Государственный ансамбль «Тюльпанчик» им.Толкачева посетили артшколу «5!6!7!8!»

Государственный ансамбль «Тюльпанчик» им.Толкачева посетили артшколу «5!6!7!8!»

Мероприятие состоялось на площадке международного детского культурного форума в Москве. Солисты коллектива побывали на мастер-классах хореографов. Одним из наставников был заслуженный артист РФ Рамиль Мехдиев. Он научил ребят элементам народного танца, рассказал о значении харизмы, исполнительского мастерства, музыки и костюмов.

Фото: Государственный детский ансамбль "Тюльпанчик"

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